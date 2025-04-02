Borsa bayram sonrası kısa haftaya düşüşle başladı

Bayram tatili dönüşü 3 işlem günü sürecek kısa haftaya başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 53,10 puan ve yüzde 0,55 azalışla 9.606,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.600 ve 9.500 puan seviyeleri destek, 9.750 ve 9.850 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Euro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.