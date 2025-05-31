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Borsa düşerken 30 şirket hisse geri alımı yaptı!

Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, BIST 100 endeksinin %3,60 değer kaybettiği 26-30 Mayıs haftasında da devam etti. İşte gün gün geçen hafta geri alım yapan 30 şirket...

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Borsa düşerken 30 şirket hisse geri alımı yaptı!
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Geçen hafta 30 şirket tarafından geri alım işlemi gerçekleştirildi. İşte gün gün geçen hafta geri alım yapan şirketler...

26 Mayıs Salı

 Borsa İstanbul’da 26 Mayıs Pazartesi günü 12 şirket tarafından geri alım yapıldı.

Şirket Ünvanı (Hisse kodu)

Geri alım fiyatı
ortalaması (TL)

Geri alınan
hisse adeti (lot)

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)

7,00 – 7,03
(ortalama 7,015)

40.000

Global Yatırım Holding
A.Ş. (GLYHO)

7,10

150.000

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)

 6,14 – 6,15

150.000

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO)

13,72 – 14,14

500.000

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

5,14 – 5,18
(ortalama 5,16)

1.000.000

Net Holding A.Ş. (NTHOL)

40,36 – 40,70

90.000

Investco Holding A.Ş. (INVES)

222,70 – 225,00
(ortalama 224,66)

3.287

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

15,93 – 16,11

56.427

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

86,70 – 84,95
(ortalama 86,23)

395.000

Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. (AKFYE)

15,99 – 16,10

184.729 

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

11,81 – 11,95
(ortalama 11,86)

500.000

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)

19,97

50.000

 

27 Mayıs Salı

Borsa İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.

Şirket Ünvanı (Hisse kodu)

Geri alım fiyatı
ortalaması (TL)

Geri alınan
hisse adeti (lot)

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)

6,90 – 6,94
(ortalama 6,92)

50.000

Atp Ticari Bilgisayar Ağı
ve Elektrik Güç Kaynakları
Üretim Pazarlama ve
Ticaret A.Ş. (ATATP)

80,30 – 81,35
(ortalama 81,01)

62.000

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)

21,50

15.000

Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. (AKFYE)

15,73 – 15,99

270.000 

Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)

14,54 – 14,70
(ortalama 14,62)

250.000

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

8,32 – 8,73

85.210

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)

26,70

200.000

Global Yatırım Holding
A.Ş. (GLYHO)

7,20

1.000.000

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)

6,06 – 6,10

250.000

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) 

2,14 – 2,17

400.000 

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

5,08 – 5,17
(ortalama 5,138) 

1.500.000

Investco Holding A.Ş. (INVES)

223,00 – 225,00
(ortalama 224,47)

4.255

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

15,57 – 15,80

85.496

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)

13,425

40.000

 

28 Mayıs Çarşamba

Borsa İstanbul’da 28 Mayıs Çarşamba günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.

Şirket Ünvanı (Hisse kodu)

Geri alım fiyatı
ortalaması (TL)

Geri alınan
hisse adeti (lot)

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

11,44 – 11,45
(ortalama 11,45)

100.000

Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

16,30 – 16,60

500.000

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

39,46 – 40,86

50.000

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

2,11 – 2,13

300.000

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

83,20 – 82,25
(ortalama 82,71)

600.000

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)

18,62

70.000

Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)

14,22 – 14,39
(ortalama 14,30)

200.000

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

8,62 – 9,12

114.790

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)

6,00 – 6,08

250.000

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

 4,86 – 4,88
(ortalama 4,87)

750.000

Investco Holding A.Ş. (INVES)

215,00 – 223,00
(ortalama 219,125)

12.000

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

15,60 – 15,71

58.000

Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. (AKFYE)

15,49 – 15,55

240.463

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)

26,98 – 28,00

100.000

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)

6,66 – 6,75
(ortalama 6,705)

50.000

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

4,82 – 4,90
(ortalama 4,856 TL)

523.585 

Europap Tezol Kağıt Sanayi
ve Ticaret A.Ş. (TEZOL)

16,88 – 17,18
(ortalama 16,9839)

80.000

Kayseri Şeker Fabrikası
A.Ş. (KAYSE)

20,21

565.217

 

29 Mayıs Perşembe

Borsa İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.

Şirket Ünvanı (Hisse kodu)

Geri alım fiyatı
ortalaması (TL)

Geri alınan
hisse adeti (lot)

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

11,89 – 11,94
(ortalama 11,93)

100.000

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC)

36,868

61.515

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)

21,44 – 21,86

100.000 

Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

16,41 – 16,53

300.000

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

39,88 – 40,52

100.000

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)

6,66 – 6,75
(ortalama 6,705)

50.000

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)

16,76

70.000

Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)

13,40 – 13,60
(ortalama 13,48)

390.000

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

8,68 – 8,85

50.000

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)

23,94 – 24,08
(ortalama 24,023)

70.000

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

4,87 – 4,93
(ortalama 4,901)

2.544.970

Investco Holding A.Ş. (INVES)

212,00 – 216,50
(ortalama 214,38)

11.728

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

15,56 – 15,68

47.000

Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. (AKFYE)

15,41 – 15,50

310.000 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

2,09 – 2,11

240.330 

Orge Enerji Elektrik
Taahhüt A.Ş. (ORGE)

78,60

10.000

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)

12,515

43.667 

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)

4,84 – 4,87
(ortalama 4,853)

621.128

 

30 Mayıs Cuma

Borsa İstanbul’da 30 Mayıs Cuma günü 16 şirket tarafından geri alım yapıldı.

Şirket Ünvanı (Hisse kodu)

Geri alım fiyatı
ortalaması (TL)

Geri alınan
hisse adeti (lot)

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)

26,50

100.000

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) 

81,76

655.433

Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)

11,57 – 11,60
(ortalama 11,59)

100.000

Orge Enerji Elektrik Taahhüt
A.Ş. (ORGE)

77,00

20.000

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)

238,10 – 238,10
(ortalama 238,10)

150.000

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)

15,09

60.000

Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)

12,81 – 13,12
(ortalama 12,97)

130.000

Global Yatırım Holding
A.Ş. (GLYHO)

6,83 – 7,00
(ortalama 6,967)

1.198.701

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)

23,66 – 23,80
(ortalama 23,751)

120.892

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

4,83 – 4,89
(ortalama 4,855)

1.500.000

Investco Holding A.Ş. (INVES)

214,00 – 225,00
(ortalama 220,023)

9.102

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)

15,33 – 15,50

60.500

Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. (AKFYE)

15,31 – 15,38

178.658 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)

2,05 – 2,08

600.000 

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)

27,62 – 28,06

323.735

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)

39,70 – 40,32

200.000
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