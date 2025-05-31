Borsa düşerken 30 şirket hisse geri alımı yaptı!

|
Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|
Geri alım fiyatı
|
Geri alınan
|
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)
|
7,00 – 7,03
|
40.000
|
Global Yatırım Holding
|
7,10
|
150.000
|
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)
|
6,14 – 6,15
|
150.000
|
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RYGYO)
|
13,72 – 14,14
|
500.000
|
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|
5,14 – 5,18
|
1.000.000
|
Net Holding A.Ş. (NTHOL)
|
40,36 – 40,70
|
90.000
|
Investco Holding A.Ş. (INVES)
|
222,70 – 225,00
|
3.287
|
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|
15,93 – 16,11
|
56.427
|
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
|
86,70 – 84,95
|
395.000
|
Akfen Yenilenebilir Enerji
|
15,99 – 16,10
|
184.729
|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
|
11,81 – 11,95
|
500.000
|
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
|
19,97
|
50.000
27 Mayıs Salı
Borsa İstanbul’da 27 Mayıs Salı günü 14 şirket tarafından geri alım yapıldı.
|
Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|
Geri alım fiyatı
|
Geri alınan
|
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)
|
6,90 – 6,94
|
50.000
|
Atp Ticari Bilgisayar Ağı
|
80,30 – 81,35
|
62.000
|
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
|
21,50
|
15.000
|
Akfen Yenilenebilir Enerji
|
15,73 – 15,99
|
270.000
|
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|
14,54 – 14,70
|
250.000
|
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
|
8,32 – 8,73
|
85.210
|
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
|
26,70
|
200.000
|
Global Yatırım Holding
|
7,20
|
1.000.000
|
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)
|
6,06 – 6,10
|
250.000
|
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|
2,14 – 2,17
|
400.000
|
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|
5,08 – 5,17
|
1.500.000
|
Investco Holding A.Ş. (INVES)
|
223,00 – 225,00
|
4.255
|
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|
15,57 – 15,80
|
85.496
|
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|
13,425
|
40.000
28 Mayıs Çarşamba
Borsa İstanbul’da 28 Mayıs Çarşamba günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.
|
Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|
Geri alım fiyatı
|
Geri alınan
|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
|
11,44 – 11,45
|
100.000
|
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
|
16,30 – 16,60
|
500.000
|
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
|
39,46 – 40,86
|
50.000
|
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|
2,11 – 2,13
|
300.000
|
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
|
83,20 – 82,25
|
600.000
|
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
|
18,62
|
70.000
|
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|
14,22 – 14,39
|
200.000
|
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
|
8,62 – 9,12
|
114.790
|
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA)
|
6,00 – 6,08
|
250.000
|
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|
4,86 – 4,88
|
750.000
|
Investco Holding A.Ş. (INVES)
|
215,00 – 223,00
|
12.000
|
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|
15,60 – 15,71
|
58.000
|
Akfen Yenilenebilir Enerji
|
15,49 – 15,55
|
240.463
|
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|
26,98 – 28,00
|
100.000
|
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)
|
6,66 – 6,75
|
50.000
|
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
|
4,82 – 4,90
|
523.585
|
Europap Tezol Kağıt Sanayi
|
16,88 – 17,18
|
80.000
|
Kayseri Şeker Fabrikası
|
20,21
|
565.217
29 Mayıs Perşembe
Borsa İstanbul’da 22 Mayıs Perşembe günü 18 şirket tarafından geri alım yapıldı.
|
Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|
Geri alım fiyatı
|
Geri alınan
|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
|
11,89 – 11,94
|
100.000
|
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC)
|
36,868
|
61.515
|
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)
|
21,44 – 21,86
|
100.000
|
Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
|
16,41 – 16,53
|
300.000
|
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
|
39,88 – 40,52
|
100.000
|
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FRIGO)
|
6,66 – 6,75
|
50.000
|
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
|
16,76
|
70.000
|
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|
13,40 – 13,60
|
390.000
|
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
|
8,68 – 8,85
|
50.000
|
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|
23,94 – 24,08
|
70.000
|
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|
4,87 – 4,93
|
2.544.970
|
Investco Holding A.Ş. (INVES)
|
212,00 – 216,50
|
11.728
|
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|
15,56 – 15,68
|
47.000
|
Akfen Yenilenebilir Enerji
|
15,41 – 15,50
|
310.000
|
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|
2,09 – 2,11
|
240.330
|
Orge Enerji Elektrik
|
78,60
|
10.000
|
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)
|
12,515
|
43.667
|
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY)
|
4,84 – 4,87
|
621.128
30 Mayıs Cuma
Borsa İstanbul’da 30 Mayıs Cuma günü 16 şirket tarafından geri alım yapıldı.
|
Şirket Ünvanı (Hisse kodu)
|
Geri alım fiyatı
|
Geri alınan
|
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
|
26,50
|
100.000
|
Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
|
81,76
|
655.433
|
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR)
|
11,57 – 11,60
|
100.000
|
Orge Enerji Elektrik Taahhüt
|
77,00
|
20.000
|
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF)
|
238,10 – 238,10
|
150.000
|
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM)
|
15,09
|
60.000
|
Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT)
|
12,81 – 13,12
|
130.000
|
Global Yatırım Holding
|
6,83 – 7,00
|
1.198.701
|
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
|
23,66 – 23,80
|
120.892
|
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
|
4,83 – 4,89
|
1.500.000
|
Investco Holding A.Ş. (INVES)
|
214,00 – 225,00
|
9.102
|
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|
15,33 – 15,50
|
60.500
|
Akfen Yenilenebilir Enerji
|
15,31 – 15,38
|
178.658
|
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY)
|
2,05 – 2,08
|
600.000
|
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO)
|
27,62 – 28,06
|
323.735
|
Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO)
|
39,70 – 40,32
|
200.000