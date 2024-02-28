Borsa düşüşünü üçüncü güne taşıdı
Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününe pozitif başlasa da, sonrasında dalgalı bir seyirde hareket etti.
Borsa İstanbul, geçtiğimiz 8 haftayı değer kazancıyla tamamladıktan sonra yeni haftada negatif tarafta ilerliyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,06 değer kazanarak 9184 puandan başlarken; sonrasında dalgalı bir seyirde ilerledi. Endeks, saat 11.38 itibarıyla yüzde 0,02 kayıpla 9177 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Endeksler şu dakikada sırasıyla, yüzde 0,47 ve yüzde 0,21 kayıpla işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9200 ve 9300 seviyeleri direnç, 9100 ve 9000 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybıyla 9179 puandan tamamlamıştı.