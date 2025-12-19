Borsa endekslerinde 2026 ilk çeyrek değişiklikleri açıklandı
Borsa İstanbul, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni endeks düzenlemelerini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni endeks listeleri belirlenmiştir.
Yapılan duyuruya göre endekslerdeki temel değişimler şu şekildedir:
BIST 30 Endeksi
- Bu dönemde BIST 30 endeksinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
BIST 50 Endeksi
Dahil Edilenler:
- Batı Çimento (BTCIM)
- Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)
Çıkarılanlar:
- Tekfen Holding (TKFEN)
- Vestel (VESTL)
BIST 100 Endeksi
Dahil Edilenler:
- İzdemir Enerji (IZENR)
- Kiler Holding (KLRHO)
- QUA Granite Hayal Yapı (QUAGR)
Çıkarılanlar:
- 1000 Yatırımlar Holding (BINHO)
- Çelebi (CLEBI)
- Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO)
BIST 500 Endeksi
Dahil Edilen Dokuz Hisse:
- Doktaş Dokümcülük (DOKTA)
- Dünya Holding (DUNYH)
- Ecogreen Enerji (ECOGR)
- Marmara Holding (MARMR)
- Pasifik Holding (PAHOL)
- Selva Gıda (SELVA)
- TGS Dış Ticaret (TGSAS)
- Vakıf Faktoring (VAKFA)
- Zeray GYO (ZERGY)
Çıkarılan Dokuz Hisse:
- Bak Ambalaj (BAKAB)
- Bizim Mağazaları (BIZIM)
- Çuhadaroğlu Metal (CUSAN)
- Flap Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP)
- GSD Denizcilik (GSDDE)
- İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)
- Panora GYO (PAGYO)
- Sanko Pazarlama (SANKO)
- Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL)