  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa endekslerinde 2026 ilk çeyrek değişiklikleri açıklandı
Takip Et

Borsa endekslerinde 2026 ilk çeyrek değişiklikleri açıklandı

Borsa İstanbul, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni endeks düzenlemelerini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa endekslerinde 2026 ilk çeyrek değişiklikleri açıklandı
Takip Et

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda, 1 Ocak 2026 – 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni endeks listeleri belirlenmiştir.

Yapılan duyuruya göre endekslerdeki temel değişimler şu şekildedir:

BIST 30 Endeksi

  • Bu dönemde BIST 30 endeksinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

BIST 50 Endeksi

Dahil Edilenler:

  • Batı Çimento (BTCIM)
  • Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU)

Çıkarılanlar:

  • Tekfen Holding (TKFEN)
  • Vestel (VESTL)

BIST 100 Endeksi

Dahil Edilenler:

  • İzdemir Enerji (IZENR)
  • Kiler Holding (KLRHO)
  • QUA Granite Hayal Yapı (QUAGR)

Çıkarılanlar:

  • 1000 Yatırımlar Holding (BINHO)
  • Çelebi (CLEBI)
  • Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO)

BIST 500 Endeksi

Dahil Edilen Dokuz Hisse:

  • Doktaş Dokümcülük (DOKTA)
  • Dünya Holding (DUNYH)
  • Ecogreen Enerji (ECOGR)
  • Marmara Holding (MARMR)
  • Pasifik Holding (PAHOL)
  • Selva Gıda (SELVA)
  • TGS Dış Ticaret (TGSAS)
  • Vakıf Faktoring (VAKFA)
  • Zeray GYO (ZERGY)

Çıkarılan Dokuz Hisse:

  • Bak Ambalaj (BAKAB)
  • Bizim Mağazaları (BIZIM)
  • Çuhadaroğlu Metal (CUSAN)
  • Flap Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP)
  • GSD Denizcilik (GSDDE)
  • İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN)
  • Panora GYO (PAGYO)
  • Sanko Pazarlama (SANKO)
  • Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL)