Borsa geriledi, bankalar pozitif ayrıştı
Borsa İstanbul, düşüşünü üçüncü güne taşırken; bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Piyasalar, yarın saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Medyan beklenti, bankanın politika faizini 250 baz puan artırması yönünde.
Borsa İstanbul, günü bugün de değer kaybıyla tamamlayarak, düşüşünü üçüncü güne taşıdı. BIST 100 endeksi, 7614 - 7764 bant aralığında hareket ederken, kapanışta yüzde 0,82 kayıpla 7662 puanda işlem gördü. Bankacılık endeksi ise, pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,60 yükselişle tamamladı.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7600 ve 7530 puan destek, 7700 ve 7810 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.
Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yayımladığı Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunda, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi.
Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı aktarıldı.