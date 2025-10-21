Borsa güçlü yükseliş sonrası güne sakin başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,81 ile metal eşya makina olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,48 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.600 ve 10.700 puan seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda pozitif seyir

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Ceza sonrası Şişe Cam hisseleri güne düşüşle başladı

Rekabet Kurulu'nun 3,15 milyar TL idari para cezası kestiğinin açıklanması ve Şişe Cam'ın yasal haklarını saklı tutarak, ceza için erken ödeme indiriminden yararlanmayı değerlendireceğini açıklaması sonrası Şişe Cam (SISE) hisseleri güne düşüşle başlardı.

Şişe Cam hisseleri açılış seansında yüzde 1,86 değer kaybederek 32,70 TL'ye indi. Sürekli işlemlerin başlamasıyla birlikte Şişe Cam hisselerinde kayıp yüzde 2,04'e yükseldi. Ancak bu seviyelerden alımlar geldiği de görüldü.

Şişe Cam hisselerinin yüzde 1,68 düşüşle 32,74 TL seviyesinden işlemlerde denge bulmaya çalıştığı görülüyor.