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Borsa güne alıcılı başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.013,36 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne alıcılı başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.013,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda gözler ABD verisinde

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. 

Piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorPiyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorKüresel Ekonomi
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