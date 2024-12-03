Borsa güne alımlarla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde direnç konumunda 9.750 ve 9.900 puan, destek konumunda da 9.600 ve 9.550 seviyeleri öne çıkıyor.

Piyasalarda hangi veriler izleniyor?

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 2 olan beklentilerin üzerinden yüzde 2,24 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 48,58'den yüzde 47,09 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirdi.