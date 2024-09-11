  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne düşüşle başladı
Takip Et

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 9.610,01 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne düşüşle başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.610,01 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,28 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.624,04 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerindePiyasalarda gözler ABD enflasyon verilerindeEkonomi
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyorAsya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyorBorsa Haberleri
Altın, ABD enflasyon öncesi gözünü rekora diktiAltın, ABD enflasyon öncesi gözünü rekora diktiAltın Haberleri

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Borsa günü ekside kapattı
Borsa günü ekside kapattı
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı