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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 9.654,12 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 9.654,12 puana indi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile sigorta, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,28 ile spor oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kazanarak 9.659,96 puandan tamamladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.420 seviyeleri destek, 9.800 ve 9.900 puan direnç konumunda bulunuyor. 

Piyasalarda neler izleniyor? 

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde izleyeceği yol haritasının netleşmemesi ve artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık seyrederken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

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