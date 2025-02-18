Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,55 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.829,94 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 0,20 ile orman kağıt basım kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.800 ve 9.750 puan seviyeleri destek, 9.900 ve 10.000 seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Tüpraş'ın karı beklentilerin altında kaldı, satış geldi

Tüpraş'ın dün akşam açıklanan 2024 mali sonuçlarının dördüncü çeyrekte karın piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından, hisse senetlerine bir miktar satış geldi.

Tüpraş hisseleri açılış sonrasında 129,50 TL'ye kadar geriledi. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,57 kayıpla 131,30 TL'den işlem görüyor.

Tüpraş 2024 yılının tamamında 18 milyar 315,5 milyon TL kar elde ederken, dördüncü çeyrek karı 4 milyar 742,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Foreks Haber tarafından yapılan ankette, piyasanın Tüpraş'ın 2024 dördüncü çeyrek karı için ortalama beklenti 4,88 milyar TL olurken, medyan beklenti 5,1 milyar TL seviyesindeydi.

ABD piyasaların odağında yer alıyor

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtti.