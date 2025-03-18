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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 düşüşle 10.832,76 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,39 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.832,76 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,75 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.862,14 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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