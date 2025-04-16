Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.393,79 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,42 puan ve yüzde 0,26 azalışla 9.369,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,60 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.300 ve 9.200 puan seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 seviyeleri de direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda Powell bekleniyor

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimine ilişkin yeni gelişmeler toparlanma eğilimindeki küresel piyasalarda risk algısını yeniden artırırken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirdi.