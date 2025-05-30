  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne düşüşle başladı
Takip Et

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne düşüşle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 9.170,56 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 ve 9.400 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor. 

Veri yoğun gündem

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün büyüme verileri bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ederken, Foreks Haber anketinde de tahminler yüzde 2,2 olmuştu. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte büyümesi beklentilerin altında kaldı. 

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verileri açıklandıTürkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verileri açıklandıEkonomi

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti. 

Mayısta merkez sakin çevre hisselerse canlıydıMayısta merkez sakin çevre hisselerse canlıydıEkonomi
Kredi portföyünün anatomisiKredi portföyünün anatomisiEkonomi
Yüksek enflasyon-düşük büyüme sarmalındaYüksek enflasyon-düşük büyüme sarmalındaEkonomi
Sanayide kötü günler geride kaldı, daha kötüsü bizi bekliyorSanayide kötü günler geride kaldı, daha kötüsü bizi bekliyorEkonomi
Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor
Yabancı aralıksız 6 haftadır hisse alıyor
Goldman Sachs'tan Türk bankaları için yeni tahmin
Goldman Sachs'tan Türk bankaları için yeni tahmin
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor