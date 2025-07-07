Borsada haftanın ilk gününde satış baskısı sürüyor

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününde açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puana indi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 138,9 puan ve yüzde 1,35 azalışla 10.136,76 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 42,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 1,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tek değer kazanan yüzde 0,31 ile orman kağıt basım, en fazla düşen yüzde 2,76 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda da satış baskısı sürüyor

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirtti.