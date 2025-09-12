  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa günün ilk yarısında geriledi
Takip Et

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 10.319,03 puana indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Takip Et

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 azalışla 10.619,85 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek kazanan yüzde 0,52 ile turizm, en çok düşen yüzde 7,68 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de eylül Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.450 ve 10.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Alman bankadan yıl sonu gümüş ve altın tahminiAlman bankadan yıl sonu gümüş ve altın tahminiEmtia Haberleri

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
SPK'dan 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay
SPK'dan 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay
ECB'nin faiz kararı sonrası Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
ECB'nin faiz kararı sonrası Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Yabancıdan hissede güçlü satış!
Yabancıdan hissede güçlü satış!
DOF Robotik borsaya 'tavan'dan girdi
DOF Robotik borsaya 'tavan'dan girdi