Borsada düşüş yüzde 3'ü aştı! 3 ayın dibi görüldü

İSTANBUL / EKONOMİ

BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,31 azalışla 10.338 puana inerken, sonrasında düşüşünü hızlandırdı. Gün içinde psikolojik seviye olan 10 bin puan sınırına kadar yaklaşan endeks, saat 12.02 itibarıyla yüzde 2,72 kayıpla 10.086 puanda bulundu.

Bankacılık endeksi ise gün içinde düşüşünü yüzde 3'ün üzerine kadar taşırken; şu dakikalarda yüzde 3,15 azalışla 12.945 puanda hareket ediyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamlamıştı.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar ise, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

10.230 seviyesi önemli destek

İntegral Yatırım

Geçtiğimiz gün gelen tepki alımlarıyla 10.550 seviyesine kadar ulaşan endeks kalıcılık sağlayamadı. 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının arasında hareketini sürdüren endekste 10.230 seviyesi hala önemli bir destek olarak kalmaya devam ediyor. Endekste birinci direnç noktası olan 10.570 seviyesi oldukça kritik bir konumda ve bu seviyenin üzerinde fiyatlamalarda ilk hedef 10.800 bölgesi olacaktır. Bu seviye kırılmadan endekste zayıf görünümün değişmesi zor görünüyor. 10.230 seviyesinin altında ise 10.000 psikolojik destek olarak takip edilebilir fakat ana destek 9.670 seviyesi olacaktır.

Dirençler: 10.570 / 10.800 / 11.000

Destekler: 10.230 / 10.000 / 9.670