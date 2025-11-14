Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,22 azalışla 10.604,89 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,91 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,94 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding endeksi oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.550 ve 10.500 puan seviyeleri destek 10.700 ve 10.800 seviyeleri ise direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda teknoloji etkisi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki sert satışların sürmesiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti.