Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta önceki günün kapanışına göre, yüzde 0,16 oranında 21,71 puan değer kaybıyla 13.782,50 puandan işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü sert değer kaybıyla kapamıştı.

Haftanın son işlem gününde endeks, açılışta önceki günün kapanışına göre, yüzde 0,16 oranında 21,71 puan değer kaybıyla 13.782,50 puandan işlem gördü.

Detaylar gelecek... 