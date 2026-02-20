Borsa güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü sert değer kaybıyla kapamıştı.
Haftanın son işlem gününde endeks, açılışta önceki günün kapanışına göre, yüzde 0,16 oranında 21,71 puan değer kaybıyla 13.782,50 puandan işlem gördü.
Detaylar gelecek...
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.