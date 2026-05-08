Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün gördüğü rekor seviyelerin ardından gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 7,07 puan ve yüzde 0,05 azalışla 15.033,18 puana inerken, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 15.029,26 puana indi.

Toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.933,47 puanı, en yüksek 15.070,97 puanı gördü.

En çok işlem görenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,83 bilişim, en fazla kaybeden yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükselirken 61'i düştü, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji ve Akbank oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 kazançla 15.040,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 15.100 ve 15.200 puan seviyeleri direnç, 14.900 ve 14.800 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Piyasalar ABD verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, yatırımcılar ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

ABD ile İran arasında barış sağlanabileceğine yönelik umutlarla hafta başından bu yana piyasalarda etkili olan iyimser hava, haftanın son işlem gününde yerini gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişelere bıraktı.

ABD–İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam eden küresel piyasalarda, bölgede her ne kadar ateşkesin sürdüğüne yönelik mesajlar öne çıksa da dün ABD’nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı gemileri vurduğu ve ardından İran’ın ülkenin güney kesimindeki askeri üsleri hedef aldığı yönündeki haber akışları, ateşkesin halen oldukça kırılgan olduğuna işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.