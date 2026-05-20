Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 20,51 puan ve yüzde 0,15 azalışla 14.009,02 puana indi. ,

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 düşerken, holding endeksi yüzde 0,08 arttı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 0,67 ile orman kağıt basım oldu.

Pazartesi günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 13.900 ve 13.800 puan seviyeleri destek, 14.100 ve 14.200 seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda yatırımcının odağında ne var?

Küresel piyasalar, dünya genelinde yükselen tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırması sonucu negatif seyrederken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve Euro Bölgesinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.