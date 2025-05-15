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Borsa güne pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 0,30 yükselişle 9.730,71 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne pozitif başladı
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Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 9.701,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,16 puan ve yüzde 0,30 artışla 9.730,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile finansal kiralama faktoring en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile gıda içecek oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.800 ve 9.900 puan seviyeleri direnç, 9.600 ve 9.500 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'da

Küresel piyasalarda, jeopolitik gelişmeler ve tarifelerin sonuçlarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Ayrıca küresel piyasaların gündeminde Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış görüşmeleri de bulunuyor. 

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi. 

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