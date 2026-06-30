Borsa güne pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dün kapanışa göre 36,87 puan, yüzde 0,26 oranında değer kazancıyla 14.220,08 puandan işlem gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,40 ile ulaştırma oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri direnç, 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda pozitif görünüm

Küresel piyasalar, ABD ile İran'ın bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceğine yönelik haber akışı ve teknoloji hisselerinde görülen yükselişlerle pozitif seyrediyor.

Hafta sonu artan jeopolitik gerginliklerin taraflardan gelen açıklamalarla hafiflemesi küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.