  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne yatay başladı
Takip Et

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 düşüşle 9.043,91 puandan başladı. Açılış sonrasında negatif seyre dönen endekste sonrasında alımlar yeniden hızlanarak karışık bir görünüm sergiledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne yatay başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,98 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.043,91 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 9.044,89 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.850 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalar karışık seyrediyorKüresel piyasalar karışık seyrediyorEkonomi
Türk şirketleri niye mi yurt dışında yatırımı tercih ediyor?Türk şirketleri niye mi yurt dışında yatırımı tercih ediyor?Ekonomi
Patronlar, geri alımı hızlandırdıPatronlar, geri alımı hızlandırdıEkonomi
Fiyatı beğenmeyen şirketler hisseler için harekete geçtiFiyatı beğenmeyen şirketler hisseler için harekete geçtiEkonomi
Borsa Haberleri
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan bir hisseye kredili işlem yasağı
Borsa günü artıda kapadı
Borsa günü artıda kapadı