Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 9.004,60 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,40 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyeleri direnç, 8.900 ve 8.800 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda görünüm negatif

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.