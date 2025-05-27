Borsa güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.345,15 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,68 puan ve yüzde 0,01 azalışla 9.344,47 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,10 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,91 ile tekstil oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan seviyeleri de direnç konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda karışık seyir izleniyor

Küresel piyasalar, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirdi.