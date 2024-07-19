Borsa, Moody's öncesi bankalarla rekor kapanış yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0,15 oranında yükselişle 16,74 puan artıda 11.156,20 puandan rekor seviyede tamamladı.

Önceki rekor kapanışı 11.139,46 puan ile dün gerçekleşmişti.

Bankacılık endeksi yükselişe destek olurken, günü yüzde 0,78 oranında yükselişle tamamladı. Sınai endeksinin yüzde 0,02 oranında ekside tamamladığı günde, en çok değer kazanan hisse yüzde 6,80 ile Kontrolmatik (KONTR) olurken, en çok değer kaybeden hisse de yüzde yüzde 5,26 oranıyla Gübre Fabrikaları (GUBRF) oldu.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,19 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,41 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel borsalarda artan jeopolitik risklere, yaşanan küresel yazılım sorunun da eklenmesiyle ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı görüldü. Dünya geneline yayılan sorun piyasalarda negatif bir seyir izlenmesine neden oldu.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi küresel piyasalarda risk algısını artıran unsur olarak öne çıktı.

Gece saatlerinde Moody's tarafından açıklanması beklenen Türkiye kredi notu değerlendirmesi gelecek hafta piyasalar yön verecek.

Gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklanacak faiz kararı da piyasaların radarında yer alıyor. İzlenecek diğer önemli veriler de reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) olacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.