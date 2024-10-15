  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 8.709,81 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8699,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladıBorsa Haberleri
Yurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyorYurt içinde düşüş, küresel piyasalarda pozitif seyir izleniyorEkonomi

 

Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
New York borsası haftaya yükselişle başladı
New York borsası haftaya yükselişle başladı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı
Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu
Beta Enerji'den halka arz kararı: SPK'ya başvurdu
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı