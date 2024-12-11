  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 10.132,38 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,35 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.132,38 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile tekstil deri oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, yukarıda 10.200 ve 10.300 seviyeleri direnç, aşağı yönlü hareketlerde de 10.000 ve 9.950 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda neler izleniyor?

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, mortgage başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti. 

Borsanın yeni gözdesi çimento sektörü olduBorsanın yeni gözdesi çimento sektörü olduEkonomi
Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerine çevrildiPiyasaların gözü ABD enflasyon verilerine çevrildiEkonomi
ABD hisse senetlerindeki yükseliş yavaşlayabilirABD hisse senetlerindeki yükseliş yavaşlayabilirBorsa Haberleri
Borsa Haberleri
JPMorgan hangi Türk hisselerinde hedef fiyat güncelledi?
JPMorgan hangi Türk hisselerinde hedef fiyat güncelledi?
Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları, Hong Kong hariç pozitif seyrediyor
ABD hisse senetlerindeki yükseliş yavaşlayabilir
ABD hisse senetlerindeki yükseliş yavaşlayabilir
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
New York borsası günü düşüşle kapattı
New York borsası günü düşüşle kapattı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı