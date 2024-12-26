Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,24 puan ve yüzde 0,47 artışla 9.962,46 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 10.000 ve 10.150 puan seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.700 seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Piyasaların gündeminde neler var?

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu küresel piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın son para politikası kararına çevrildi.

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,52 değer kazanarak 9.916,22 puandan tamamlarken, Bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

Öte yandan, TCMB dün, gelecek yıl izlenecek para politikasına dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2025'te 8 toplantı gerçekleştirecek. PPK toplantısı öncesindeki sessiz dönem 3 iş günlük süreyi kapsayacak ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılamayacak.

Ayrıca, TCMB, para politikası, makroihtiyati çerçeve, Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan duyuruların iletişimin önemli unsurlarını oluşturduğunu belirterek, düzenlemelerde sadeleşme adımlarına 2025 yılında da devam edilmesinin ve yıl içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırılmasının planlandığını duyurdu.

Bunlara ek olarak, Bankadan yapılan açıklamada döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmadığı ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım-satım işlemi yapılmayacağı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.