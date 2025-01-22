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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.014,24 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,69 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.014,24 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,34 ile tekstil deri olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamlamıştı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.100 ve 10.150 seviyeleri direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Trump'ın hamleleri izleniyor

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği ticari tarifelerin ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yurt içinde ekonomi ve finans piyasalarında gündem sakin olurken, gözler yarın TCMB'nin açıklayacağı 2025 yılının ilk faiz kararına çevrildi. Ayrıca siyasi ve sosyal tarafta hareketli bir gündem görülürken, öne çıkan gelişmeler de yakından izleniyor. 

Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirtti.

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