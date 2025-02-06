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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 9.782,85 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,04 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.782,85 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring olurken, tek kaybettiren yüzde 0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 değer kaybederek 9.719,81 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında BoE'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.850 puanın direnç, 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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