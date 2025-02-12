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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 9.895,71 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 3,98 ile finansal kiralama faktoring kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,27 ile spor oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.950 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.750 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor. 

Küresel piyasalarda Trump ve Fed öne çıkıyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti. 

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