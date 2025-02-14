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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.930,00 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,33 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.930,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 1,07 ile spor kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,39 ile ticaret oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde direnç konumunda 9.950 ve 10.000 puan, destek konumunda da 9.800 ve 9.700 seviyeleri izleniyor. 

Küresel piyasalarda Trump izleniyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

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