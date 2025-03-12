Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,10 puan ve yüzde 0,52 artışla 10.492,43 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile inşaat olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,67 ile elektrik oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kazanarak 10.438,33 puandan tamamladı.

Bilanço açıklayan şirketlerde güne yükselişle başlayan Orge Enerji (ORGE) payları yüzde 4,81, BİM (BIMAS) payları da yüzde 0,58 primle işlem gördü. ŞOK Marketler (SOKM) payları bilanço sonrası güne yüzde 4,09 düşüşle başladı. Torunlar GYO'nun beklentilerden iyi gelen 2024 mali sonuçlarının ardından dünü 55,00 TL'den kapanan şirket payları açılışta yüzde 4,36 artışla işlem gördü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.500 ve 10.600 puan seviyeleri direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda Trump'ın hamleleri öne çıkıyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak "Ödemeler Dengesi" verilerine çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini dile getirdi.