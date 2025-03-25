BDDK açıklaması sonrası yükseliş hızlandı: Borsada banka hisseleri coştu!

Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşanan türbülans alınan önlemlerle yerini yükselişe bıraktı. BIST 100 endeksi güne yüzde 1,76 artışla 9.462 puandan başlarken, günün ilk yarısında yükseliş eğilimi sürdü.

BDDK açıklaması sonrası yükseliş hızlandı

BDDK'nın bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanımasının, geri alımda aldıkları hisselerin çekirdek sermayeden düşmeyeceğinin duyurulmasının ardından Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükseliş hızlandı.

Bankacılık endeksi saat 13.18 yüzde 6,10'un üzerinde artışla 13.348 puana kadar çıkarken, BIST 100 Endeksi de yüzde 4,62 primle 9.728 puanı gördü.

9.811 puana kadar çıkan endeks, günü yüzde 4,48 oranında 416,22 puan yükselişle 9.715,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,31, sanayi endeksi de yüzde 3,82 oranında yükselişle günü tamamladı.

Ekonomi yönetimi yabancı yatırımcılarla görüştü

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Yurt içinde gündem yakından takip edilirken, ekonomi yönetiminin de hamleleri sürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı üzere Bakan Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye saatiyle 16.00’da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir görüşme yaptı.

Şimşek, toplantıda piyasalarda volatilitenin her geçen gün hafiflediğini belirtirken, TCMB Başkanı Karahan da gelişmeler karşısında gecikmeden aksiyon aldıklarını, aksiyonların meyvesinin kademeli şekilde alınmaya başlandığını söyledi.