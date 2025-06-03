Borsa İstanbul'da 'enflasyon' coşkusu
Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9077 puandan başlarken; açılışın hemen ardından açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla, endekste alımlar hızlandı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68,14 puan ve yüzde 0,76 artışla 9077 puana çıkarken; mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yükseliş ivme kazandı.
BIST 100 endeksi gün içinde 9230 puana kadar yükselirken; saat 10.32 itibarıyla yüzde 2,36 primle 9221 puanda hareket etti.
Bankacılık endeksindeki artış yüzde 4'ü aştı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 4,48 ve yüzde 1,66 yükselişle işlem görüyor.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.100 ve 9.200 puan seviyeleri direnç, 9.000 ve 8.900 seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9008 puandan tamamlamıştı.
Enflasyon beklentilerin altında kaldı
Enflasyon, mayıs ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 1,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak hesaplandı. ÜFE ise, yıllık bazda yüzde 23,13 artarken; aylık bazda yüzde 2,48 yükseldi.
Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 2,10 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 36,17 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.
Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor
Küresel piyasalarda, tarifelere yönelik söylem ve belirsizlikler varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisine çevrildi
Analistler, bugün yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi, işsizlik oranı, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirtti.