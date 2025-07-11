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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,82 yükselişle 10.415,69 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 değer kazanarak 10.331,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 84,38 puan ve yüzde 0,82 artışla 10.415,69 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,62 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.500 ve 10.600 seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda risk iştahı arttı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceğine dair artan beklentiler risk iştahını artırdı.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verileri takip ediliyor. 

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirdi. 

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