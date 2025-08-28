Borsa güne yükselişle başladı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 11.391,96 puandan başladı.

Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,95 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.391,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

