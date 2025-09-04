Borsa günün ilk yarısında yükseldi

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.801,41 puana çıktı.

Haber Merkezi
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,72 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.801,41 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 65,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 5,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen yüzde 0,49 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrasında karışık bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi gün içinde genele yayılan alımlarla açılıştaki pozitif seyrini koruyarak günün ilk yarısını tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

