Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 yükselişle 11.056,20 puandan başladı.

Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamlamıştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 11.056,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

