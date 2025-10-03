Borsa güne yükselişle başladı

  1. Ekonomim
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 11.116,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,23 değer kaybederek 11.082 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda belirsizlik sürüyor

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapanmasının etkilerine yönelik belirsizliklere karşın, ülkede faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün açıklanacak istihdam raporu verilerinin ertelenmesinin beklendiğini aktardı.

