  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda izleniyor. 

Küresel piyasaların gündemi: Yapay zeka

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Analistler, ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktardı. 

Küresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyorKüresel piyasalar geriledi: "Yapay zeka balonu" endişeleri ağır basıyorEkonomi

 

Borsa Haberleri
Asya borsalarında yarı iletken hisseleri sert düştü
Asya borsalarında yarı iletken hisseleri sert düştü
Hong Kong Borsası üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı
Hong Kong Borsası üçüncü çeyrekte rekor kar açıkladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Çin hisse senedi piyasaları günün ikinci yarısında toparlandı
Çin hisse senedi piyasaları günün ikinci yarısında toparlandı
New York borsası günü düşüşle kapattı
New York borsası günü düşüşle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı