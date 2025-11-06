  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puandan başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Borsa güne yükselişle başladı
Takip Et

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 yükselişle 10.970,37 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,21 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,39 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. 

Küresel piyasalarda da pozitif görünüm var

Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda ABD'ye yönelik iyimserlikle pozitif görünüm izleniyorPiyasalarda ABD'ye yönelik iyimserlikle pozitif görünüm izleniyorEkonomi
İkisi de market zincir biri diğerinin 4 katıİkisi de market zincir biri diğerinin 4 katıEkonomi
Sermaye piyasasında etkileşim: Dinamikler, fırsatlar ve gelecekSermaye piyasasında etkileşim: Dinamikler, fırsatlar ve gelecekEkonomi

 

Borsa Haberleri
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
MSCI, endekslerinde değişiklik: Türkiye'den 3 hisse geldi, 9 hisse çıktı
MSCI, endekslerinde değişiklik: Türkiye'den 3 hisse geldi, 9 hisse çıktı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Kritik sınırdan dönen BIST 100 endeksi bankalarla tutundu
Kritik sınırdan dönen BIST 100 endeksi bankalarla tutundu