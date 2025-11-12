Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,97 değer kaybederek 10.576,45 puandan tamamladı. Günün ikinci yarısında yaşanan siyasi gelişmelerle endekste sert satışlar görülmüş 10.373 seviyesine kadar gerilemişti.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,21 puan ve yüzde 0,75 artışla 10.655,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,45 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,92 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Cari fazla 3. ayda da sürdü

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verileri takip ediliyor.

AA Finans'ın "Eylül 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 460 milyon dolar fazla vermesini öngörmüştü.

Ekonomistlerin beklentilerine yakın cari işlemler hesabı eylül ayında 1,1 milyar dolar fazla verdi. Temmuz ve Ağustos aylarında da cari fazla gerçekleşmişti.

Küresel piyasalarda temkinli iyimserlik

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin açılmasına yönelik sürecin hız kazanması ile zayıf gelen istihdam verileri sonrası, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentilerin yükselmesi risk iştahını beslerken, teknoloji hisselerindeki kayıplar yatırımcıları temkinli iyimserlik tarafında tutuyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.