Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 yükselişle 10.675,39 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,54 puan ve yüzde 0,32 artışla 10.675,39 ,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,35 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,80 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,24 ile taş toprak oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

ABD'de hükümet yeniden açıldı: Risk iştahı arttı

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin tekrar açılmasının ardından artan risk iştahının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti. 

