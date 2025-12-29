Borsa güne yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 11.294,37 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik seviyelerde destek konumunda 11.200 ve 11.100 puan seviyeleri, direnç konumunda da 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri izleniyor.

Yılın son haftası temkinli başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.