Borsa İstanbul'dan tarihi rekor!

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başlarken, piyasa beklentilerinin altında gelen aralık ayı enflasyon verisinin ardından tarihi rekor seviyesini yeniledi. BIST 100 endeksi, 11 bin 675 puanla tüm zamanların zirve seviyesini gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,43 artışla 11 bin 547 puana çıkarken; saat 11.42 itibarıyla yüzde 1,38 artışla 11 bin 659 puanda bulunuyor.

İlk işlemlerde bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Şu dakikalarda ise, bankacılık endeksi yüzde 0,16; holding endeksi yüzde 2,46 primli hareket ediyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 yükselişle 11.498,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puan direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı Venezuela gerilimine rağmen yüksek

Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının küresel ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı beklentisi ve teknoloji hisselerindeki kazançlarla risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yatırımcılar, Venezuela kaynaklı risklerden ziyade, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve likidite koşullarına yeniden odaklanmaya başladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ülkedeki iş gücü piyasasının durumu konusunda daha net bir bilgi ortaya koyacağını belirterek, Fed'in bundan sonraki politikası konusunda ipucu vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde de belirleyici olabileceğini söyledi.