Borsa güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 13.800 ve 13.750 puan seviyeleri direnç, 13.500 ve 13.400 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı hızlandı

Altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Yurt içinde ise gözler enflasyon verilerine çevrildi. Piyasada aylık enflasyon beklentisi yüzde 4,20 seviyelerinde oluşmuştu. TÜİK Ocak 2026 TÜFE verisini aylık yüzde 4,84, yıllık bazda da yüzde 30,65 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirtti.