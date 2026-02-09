Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalardaki olumlu havanın yurt içine yansımasıyla Borsa İstanbul güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 119,55 puan ve yüzde 0,88 artışla 13.641,51 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,26 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puan direnç, 13.400 ve 13.300 puan destek konumunda bulunuyor.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kaybederek 13.521,96 puandan tamamlamıştı.

Küresel piyasalarda pozitif hava

Küresel piyasalar, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae liderliğindeki Liberal Demokratik Partinin (LDP) erken seçimi tarihi farkla kazanması ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle haftaya pozitif başladı.

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisi piyasaların odağında yer alıyor. Analistler, açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yatırımcıların söz konusu verilerin açıklanmasıyla Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını söyledi.